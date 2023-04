Il trahit le PSG pour l'OM et rêve de Lionel Messi

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi serait sur le point de changer de club librement et gratuitement cet été. Alerté par la situation de la Pulga, Gabriel Heinze - ancien pensionnaire du PSG et de l'OM - a lancé un appel pour que son compatriote argentin le rejoigne chez les Newell's Old Boys.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons. Engagée jusqu'au 30 juin, la Pulga rejoindra donc un nouveau club librement et gratuitement si elle ne prolonge pas d'ici-là.

PSG : Une star lâche une énorme indice sur son avenir https://t.co/ifYjJY6nfn pic.twitter.com/Y038xx5oBr — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

Heinze lance un appel du pied à Messi

Conscient de la situation de Leo Messi, le PSG a lancé les pourparlers pour le prolonger. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les discussions étaient en bonne voie à la mi-février. Toutefois, la donne aurait totalement changé aujourd'hui. Lionel Messi étant désormais parti pour quitter le PSG. Ce qui fait rêver Gabriel Heinze, l'entraineur des Newell's Old Boys, interrogé par Téléfoot en conférence de presse.

«Bien sûr que ça ferait rêver d'être l'entraîneur de Leo»