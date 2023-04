Messi, Galtier, Tudor... Toutes les infos mercato du 9 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Rabiot laisse planer le doute sur son avenir

Buteur samedi soir, Adrien Rabiot n'a toutefois pas pu éviter la défaite de la Juventus contre la Lazio (1-2). Et après le match, l'international français a évoqué on avenir à Turin alors que son contrat s'achève en juin prochain. « Je ne sais pas si je vais signer un nouveau contrat et rester ici, j’attends encore de discuter avec le club », a expliqué Rabiot au micro de Sky Sport Italia .



Pour plus d'informations, cliquez ici

L'OM peut souffler pour Tudor

Ces derniers jours, le nom d'Igor Tudor revenait régulièrement du côté de la Juventus où il a évolué en tant que joueur avant d'être l'adjoint d'Andrea Pirlo. Néanmoins, selon les informations de Tuttosport , Massimiliano Allegri pourrait finalement rester sur le banc de la Vieille Dame. Le technicien italien aurait accepté l'évolution du projet turinois. Une bonne nouvelle pour l'OM.



Pour plus d'informations, cliquez ici

La prolongation de Marquinhos au PSG quasiment bouclée

Capitaine du PSG où il est arrivé il y a 10 ans, Marquinhos ne devrait pas partir tout de suite. Et pour cause, comme annoncé depuis plusieurs semaines, le Brésilien devrait étendre son bail jusqu'en 2027. Selon les informations de Fabrizio Romano, les négociations seraient même à un stade très avancées, au point qu'il ne manquerait plus que la signature du défenseur central pour officialiser cette prolongation.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Messi attend un signe de Laporta

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi semble plus que jamais sur le départ du PSG. Son retour au FC Barcelone est même régulièrement évoqué ces derniers jours, mais le club blaugrana doit trouver un montage financier permettant de rapatrier La Pulga . De son côté, le champion du monde attend quant à lui que Joan Laporta face le premier pas et l'appelle comme l'explique Mundo Deportivo . Il faut dire que les deux hommes s'étaient quittés en mauvais termes en 2021.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Galtier toujours menacé