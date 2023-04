Son retour est annoncé, il lâche une réponse au PSG

Axel Cornic

Grande promesse de la formation du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot est parti dans des circonstances controversée en 2019 et n’a pas vraiment laissé un très bon souvenir. Tout pourrait changer, puisqu’un retour est annoncé, alors que le milieu de terrain se rapproche doucement de la fin du contrat qui le lie à la Juventus.

Face au fair-play financier, Luis Campos doit se montrer inventif pour renforcer le PSG cet été. Et quoi de mieux qu’une arrivée à 0€, qui plus est avec un international français ? Eblouissant cette saison, Adrien Rabiot pourrait en effet être une occasion en or pour le club de la capitale, puisqu'une prolongation n’a toujours pas été signée avec la Juventus.

Rabiot toujours aussi étincelant

L’international français a une nouvelle fois montré son excellente forme ce samedi, avec un 10e but marqué cette saison face à la Lazio de son ancien coach Maurizio Sarri. Cela n’a pas suffi à offrir la victoire à la Juventus (2-1), mais le Français est salué dans les médias italiens comme le meilleur joueur bianconero lors de ce choc de Serie A.

« Je ne sais pas si je vais signer un nouveau contrat »