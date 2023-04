Messi - PSG : Un énorme coup de poker est annoncé

La rédaction

Alors que l’été prochain s’annonce comme un gros chantier pour le PSG, la situation de Lionel Messi interroge. L’Argentin n’a toujours pas fait d’annonce sur son avenir, lui qui arrivera en fin de contrat en juin prochain. Le FC Barcelone, qui a entamé la préparation de son retour, espère jouer sur les sentiments de La Pulga pour pouvoir concrétiser cette opération.

La deuxième saison de Lionel Messi avec le PSG pourrait bien être sa dernière. Depuis sa très médiatisée signature dans la capitale française en 2021, l’Argentin n’a jamais semblé aussi à l’aise à Paris qu’il avait pu l’être à Barcelone. En larmes lors de l’annonce de son départ de Catalogne, il y a bientôt 2 ans maintenant, le septuple Ballon d’Or voit désormais, la possibilité d’y effectuer son grand retour.

Le Barça va tenter une stratégie sentimentale pour Messi

Et à en croire les informations de Marca , ce n’est pas avec de gros moyens que le FC Barcelone compte réellement convaincre le numéro 30 du PSG. En effet, s’il est déjà assumé que Lionel Messi devra baisser son salaire pour rallier le club Blaugrana , les dirigeants catalans eux, comptent clairement sur l’attache et les sentiments que Messi possède pour son ancien club, afin de finaliser l’opération.

Une opération complexe du côté de Barcelone

Si l’optimisme de ce fameux retour commence tout doucement à enflammer les travées du Camp Nou, la prudence reste présente chez les dirigeants blaugrana. Et pour cause, on sait l’opération compliquée, d’autant que le président Joan Laporta possède des rapports très tendus avec Javier Tebas le président de la ligue espagnole.