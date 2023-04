Le PSG prépare un retour surprise, une grande nouvelle se confirme

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En fin de contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot ne devrait pas être conservé la saison prochaine. En grande forme ces dernières semaines, le milieu de terrain tricolore recherche une porte de sortie et un retour au PSG figure parmi les options. Pour le remplacer, la Vieille Dame penserait à Sergej Milinkovic-Savic, joueur de la Lazio.

Buteur ce samedi face à la Lazio Rome, Adrien Rabiot vit, très certainement, ses dernières semaines sous le maillot de la Juventus. Le milieu de terrain ne devrait pas prolonger son contrat avec la Juventus. Il est, d'ores et déjà, libre de négocier avec l'équipe de son choix.

