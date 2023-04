Il le réclame au PSG, un improbable coup de théâtre pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé prendrait de plus en plus en considération un départ du PSG. Parmi ses potentielles destinations figurerait Manchester United où il évoluerait aux côtés de Marcus Rashford, piste qu’il validerait pour le PSG. Néanmoins, là résiderait le problème pour ce transfert. Explications.

Lors des négociations entre le clan Kylian Mbappé et les dirigeants du PSG concernant sa prolongation de contrat au printemps 2022, certaines promesses auraient été faites au champion du monde et notamment au niveau du recrutement. Un attaquant de pointe autour duquel il pourrait alors tourner aurait été un sujet abordé. La preuve, le conseiller football Luis Campos travaille sur ce dossier depuis sa nomination en juin dernier et s’est planté avec Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca ainsi que… Marcus Rashford.

Mbappé valide pour Rashford au PSG, mais pas Manchester United…

Pour autant, le PSG n’aurait pas jeté l’éponge dans la course à la signature de Marcus Rashford dont le contrat arrivera à expiration en juin 2024 à Manchester United. Le président Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs fait part de son admiration envers Rashford en interview pour Sky Sports en décembre dernier. Kylian Mbappé semblerait ouvert à la venue de l’Anglais au PSGa comme Média Foot le révélait ces derniers mois.

…un potentiel duo d’attaquants à Manchester United ?