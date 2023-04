Messi : Alerte pour le PSG, la situation devient «incontrôlable»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG se retrouve en grande difficulté dans le dossier Lionel Messi. L'optimisme présent dans ce dossier avant le Mondial a disparu au profit des rumeurs incessantes sur un possible retour au FC Barcelone. Ce samedi, la presse espagnole en remet une couche et confirme que le joueur est, désormais, loin d'une prolongation à Paris.

Comment est-on arrivé à cette situation ? Avant le début du Mondial, l'ensemble des médias annonçait un accord verbal entre le PSG et Lionel Messi. Mais depuis son sacre au Qatar, l'international argentin se montrerait, de plus en plus hésitant à prolonger son contrat avec le club de la capitale. Les deux dernières rencontres avec le père du joueur n'ont pas permis de trouver un accord dans ce dossier sensible pour les dirigeants parisiens.

C'est confirmé, Messi va les sauver https://t.co/tGyc4Ptxyq pic.twitter.com/RzsrndfoB6 — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Le PSG veut conserver Messi jusqu'en 2024

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG pousse depuis plusieurs semaines pour prolonger Messi. Une directive, qui proviendrait directement de l'émir du Qatar selon certaines sources. Ce samedi, Sport affirme que le club parisien lui a soumis une prolongation d'une saison, mais la réponse du champion du monde se fait attendre. Face à ce silence, Nasser Al-Khelaïfi aurait décidé de prendre en main ce dossier et de mener, lui-même, les négociations.

Le danger se fait de plus en plus présent dans ce dossier