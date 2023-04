Le PSG menacé pour ce crack à 40M€, c'est imminent

La rédaction

Seulement âgé de 18 ans, Vitor Roque affole le marché des transferts. Le jeune attaquant brésilien est l’un des joueurs les plus surveillés au sein du pays sud-américain. Suivi par de nombreux cadors européens dont le PSG, le joueur a toujours déclaré vouloir rejoindre le Barça. Et alors que son transfert pourrait coûter 40M€, le père de Vitor Roque a d’ores et déjà lancé les grandes manœuvres avec le club blaugrana.

Considéré, aux côtés d’Endrick (Palmeiras) comme l’une des plus grandes promesses au poste d’attaquant de la sélection brésilienne, Vitor Roque devrait vraisemblablement agiter le mercato estival. Le joueur évoluant actuellement du côté de l’Atlético Paranaense est convoité par de nombreux clubs, d’autant que son prix est désormais officiellement fixé à 40M€, ce qui permet de faciliter les négociations.

Le PSG doublé par le Barça dans le dossier

Mais si le PSG, par le biais de son conseiller sportif Luis Campos, très attentif au marché des jeunes joueurs, s’est montré plus d’une fois intéressé par un potentiel transfert, le Barça semble clairement tenir la corde dans le dossier. Et à en croire les informations de Mundo Deportivo , le père du joueur aurait demandé aux dirigeants du club catalan de s’adresser au président de l’Atlético Paranaense afin d’entamer les négociations.

Vers un duel Vitor Roque/Endrick dans les années à venir

Si le Barça venait à concrétiser ce transfert, beaucoup y verraient une réponse directe au Real Madrid, qui a recruté le jeune Endrick, 16 ans, l’été dernier. Ainsi, un duel d’attaquant brésilien pourrait animer le Classico dans les années à venir…