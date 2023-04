Mercato : Le PSG reçoit un conseil précieux pour ce dossier à 30M€

La rédaction

Cet hiver, le Paris Saint-Germain avait tenté de faire venir de nombreux joueurs à vocation offensive. Malheureusement pour Luis Campos et les Parisiens, aucun joueur n'a rejoint le club lors du dernier mercato. Le PSG avait voulu faire venir Hakim Zieych, auteur d'une superbe Coupe du monde. Mais un problème administratif venant de Chelsea l'avait empêché de venir à Paris. Si le dossier ne semble pas refermé, Walid Regragui a livré quelques conseils pour Ziyech.

Le feuilleton Hakim Ziyech revient en force ! Frustré de ne pas avoir réussi à le faire venir cet hiver, le PSG pourrait revenir à la charge cet été. C'est en tout cas les dernières rumeurs venant du Camp des Loges. Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas verrait d'un bon oeil la venue de son protégé au PSG qui n'a plus joué depuis le début du mois de mars.

Ziyech, c'est 30M€

En effet, selon des informations de Football Insider, Chelsea pourrait laisser partir son attaquant cet été. Mais il faudra débourser une somme conséquente, entre 20 et 30£ (22 et 34M€) selon le média anglais. Mais vu le nombre incroyable de joueurs à Chelsea et devant l'obligation pour les Blues d'épurer sa masse salariale, il est presque certain de voir Ziyech se trouver un nouveau point de chute la saison prochaine. Le PSG sait ce qu'il lui reste à faire...

« Il faut lui donner des responsabilités »