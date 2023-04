Il a lâché une annonce tonitruante à Galtier après son transfert

Thibault Morlain

Aujourd’hui à Naples, Victor Osimhen est annoncé comme l’une des priorités du PSG pour cet été. Un club où officie actuellement Christophe Galtier, un entraîneur que le Nigérian connait très bien pour avoir évolué sous ses ordres lors de son aventure au LOSC. Osimhen avait rejoint les Dogues en provenance de Charleroi et il s’est rappelé de ses premiers échanges avec Galtier lors de lesquels il lui avait avait une grosse annonce.

En feu avec Naples, Victor Osimhen est actuellement l’un des meilleurs attaquants d’Europe. Le club italien ne doit donc certainement pas regretter l’investissement réalisé pour acheter le Nigérian. En 2020, environ 70M€ sont dépensés pour recruter Osimhen qui sort alors d’une belle saison au LOSC. Au final, l’attaquant de 24 ans ne sera resté qu’un an chez les Dogues. Là-bas, il a pu se révéler sous les ordres de Christophe Galtier et dès son arrivée à Lille, Victor Osimhen avait été très clair avec son entraîneur.

Galtier : Le PSG a pris sa décision https://t.co/cGOmo18ukB pic.twitter.com/jEAFQiD9GK — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

« Ah oui, tu ne rigoles pas, toi ! »

Dans un entretien accordé à France Football , Victor Osimhen a fait une révélation sur ses premières discussions avec Christophe Galtier au LOSC. L’attaquant de Naples explique ainsi : « Ah, l'arrivée à Lille... C'était encore un autre niveau. Christophe Galtier entraînait. Dès le premier jour, il m'a demandé combien de buts j'allais inscrire lors de mes débuts. Je lui ai dit que j'allais en mettre deux. Il m'a dit : "Ah oui, tu ne rigoles pas, toi !" Puis la semaine s'est super bien déroulée, dans les superbes installations de Luchin, avec votre troupe de Français... (Jonathan) Ikoné, (Jonathan) Bamba, (Mike) Maignan. Ils mettent une telle ambiance, mon Dieu ! (Il se marre.) J'avais le sentiment d'appartenir à cette équipe depuis des semaines ».

« Ce fut un tel shot d’adrénaline »