Mbappé met la pression au PSG, une porte lui claque au nez

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé commencerait à songer à quitter le PSG selon différents médias. Et en plus du Real Madrid, le champion du monde tricolore aurait des touches en Angleterre plus ou moins viables à l’instant T. Explications.

Utilisé dans une campagne de promotion des abonnements de la saison prochaine au Parc des princes à son insu, ce qu’il a dénoncé jeudi, Kylian Mbappé commencerait à perdre patience au PSG selon la presse espagnole. Au point où le meilleur buteur de l’histoire du club français prendrait en considération un départ à l’été 2024, soit au moment où il devra décider ou non d’activer la clause présente dans son contrat pour l’honorer jusqu’en juin 2025.

Outre le Real Madrid, Manchester United pour Mbappé ?

Selon The Athletic , il se pourrait que le clan Mbappé prépare son départ du PSG. Hormis le Real Madrid qui demeurerait la destination préférentielle du champion du monde, l’alternative Manchester United ne serait pas à écarter bien que la présence de Marcus Rashford dans son secteur de jeu pourrait fermer la porte à son transfert. Et Liverpool ?

Liverpool, oui en 2022 et point d’interrogation pour cette année