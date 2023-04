C’est confirmé, il va signer au PSG !

La rédaction

Préparant la saison prochaine, les dirigeants du PSG commencent déjà à s'occuper de leur effectif et faire prolonger les éléments indispensables. Ce fut le cas de Marco Verratti en décembre dernier et c'est désormais au tour du capitaine Marquinhos de signer une prolongation de contrat. Ce serait même imminent.

Le capitaine brésilien du PSG Marquinhos voyait son contrat prendre fin en juin 2024. Mais le club parisien voulait sans doute s'éviter des discussions tendues et serrées pour finalement voir leur joueur partir libre dans un an. La prolongation de contrat de Marquinhos en est au stade final, il ne reste plus qu'à signer et l'annoncer aux supporters.

Un contrat spécial

Tout comme Marco Verratti, Marquinhos disposera d'un contrat spécial, ou en tout cas novateur, avec un salaire est indexé sur le nombre de minutes jouées. En clair, plus il joue, plus il est payé et inversement. Luis Campos avait voulu prendre ce virage en matière contractuelle pour mettre fin aux attitudes nonchalantes sur le terrain qui ont souvent pénalisé le club.

Une question de temps

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, tout serait déjà quasiment bouclé pour la prolongation de Marquinhos. D'après lui, cette prolongation en est au stade final des négociations et sa signature et son annonce officielle ne seraient plus qu'une question de temps.