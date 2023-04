Une star du PSG se fait recaler, l’incroyable révélation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG espère, toujours, prolonger le contrat de Sergio Ramos. Les discussions se poursuivent, mais un accord tarde à être trouvé. Les médias annoncent, de plus en plus, son départ possible en fin de saison. Mais une chose est sûre, sa prochaine destination ne devrait pas être le FC Séville. Explications.

A l'instar de Lionel Messi, Sergio Ramos n'est pas certain de rester au PSG la saison prochaine. Comme annoncé par le 10Sport.com, les discussions se poursuivent avec le défenseur, mais la possibilité qu'il quitte la capitale durant l'intersaison existe comme le souligne la presse espagnole.

PSG : Après son craquage, Mbappé condamné à partir ? https://t.co/3b5KbdeqCe pic.twitter.com/2oI3mkHgpt — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Le FC Séville n'a pas pardonné à Sergio Ramos

Comme le confirme As, les deux parties n'ont toujours pas trouvé d'accord. Le média s'interroge sur son prochain défi et sur un possible retour au FC Séville, son club formateur. Mais il ne faut pas s'attendre à un retour de Sergio Ramos à Pizjuán. En cause, sa célébration après une panenka inscrite en 2017, jugée provocante.

Un salaire trop important