Mercato - PSG : Mbappé fulmine, quelle décision doit-il prendre ?

La rédaction

Kylian Mbappé semble fulminer ces derniers jours au PSG. Il n’en fallait pas plus à la presse espagnole afin qu’elle relance le feuilleton sur son avenir. Outre le Real Madrid avec qui son clan serait en discussions, Manchester United et Liverpool seraient des options. Que doit faire Mbappé pour son avenir ? C’est notre sondage du jour !

Jeudi, le PSG a publié sa campagne pour les abonnements au Parc des princes pour la saison prochaine. Dans la vidéo en question, on y voit Kylian Mbappé évoquer l’antre du Paris Saint-Germain notamment, mais aucune autre star du club de la capitale n’y figure. De quoi engendrer la colère du champion du monde tricolore qui a pesté sur ses réseaux sociaux en affirmant que ce n’est pas le « Kylian Saint-Germain », en omettant pas de faire savoir qu’il n’avait pas été mis au courant de la nature de l’interview en question. De quoi permettre à la presse espagnole de se délecter d’une telle polémique et de relancer le feuilleton entourant son avenir.

Le Real Madrid discuterait avec l’entourage de Mbappé

C’est du moins l’information communiquée par la Cadena SER vendredi qui confiait que le clan Kylian Mbappé commençait à sérieusement se poser des questions sur la continuité du joueur au PSG et en songeant à ne pas activer l’option pour la dernière année de son contrat qui le lierait au club jusqu’en juin 2025. De ce fait, Mbappé serait libre à l’été 2024 et dans la possibilité de signer en faveur du Real Madrid ou d’un autre club. The Athletic dévoile des négociations entre le clan Mbappé et le Real Madrid à plusieurs reprises cette saison.

L’Espagne jubile pour Mbappé, la star du PSG annonce la couleur https://t.co/9thMEPND1q pic.twitter.com/KnR9wIsGYm — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Pas de décision prise par Mbappé, les options Manchester United et Liverpool ?