Mercato - PSG : Surclassé par Mbappé, il lui lance un défi dingue

Il y a un peu plus d’un mois, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG en doublant notamment le nombre de buts de Dominique Rocheteau. L’ancienne icône du Paris Saint-Germain a fait une requête pas des plus habituelles à Mbappé.

Le 4 mars dernier, quelques jours avant une nouvelle désillusion européenne face au Bayern Munich pour le PSG, Kylian Mbappé entrait dans l’histoire du club parisien. En effet, inscrivait son 201ème but toutes compétitions confondues sous les couleurs du Paris Saint-Germain, dépassant ainsi Edinson Cavani au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club.

Mbappé est entré dans l’histoire du PSG

Grâce à ses réalisations, Kylian Mbappé a doublé le record d’une ancienne icône du Parc des princes : Dominique Rocheteau. Étant intervenu sur les ondes de France Bleu Paris vendredi soir, Rocheteau a fait une demande cocasse à Kylian Mbappé : qu’il reste au PSG afin de tripler son record.

Rocheteau fait une annonce folle sur le record de buts de Mbappé et lui demande de rester