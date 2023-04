PSG : Le Qatar prend une nouvelle décision pour Galtier

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Christophe Galtier risquait l'éviction immédiate en cas de défaite contre l'OGC Nice et le RC Lens. Alors que son équipe l'a emporté face aux Aiglons, le technicien parisien serait toujours sur un siège éjectable. En effet, Christophe Galtier jouerait son avenir face aux Sang-et-Or.

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier a parfaitement réussi ses débuts au Parc des Princes. Toutefois, son séjour à Paris est devenu beaucoup moins idyllique à la reprise post-Coupe du Monde. En effet, le PSG a enchainé les contre-performances en 2023, essuyant ses huit premières défaites de la saison.

Le PSG souffle, mais...

Si Christophe Galtier n'était pas en danger avant la dernière trêve internationale, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, sa situation a totalement évolué après la déroute face à l'OL le 2 avril. Alors que le PSG a réalisé un triste record (enchainer deux défaites de suite au Parc des Princes sans marquer le moindre but pour la première fois sous l'ère QSI), Christophe Galtier se devait de réagir pour les deux matchs suivants.

... Galtier est toujours menacé