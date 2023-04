Messi - PSG : La décision fracassante du Qatar

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi aurait un accord verbal avec sa direction pour prolonger. Toutefois, les hautes sphères parisiennes ne seraient plus du tout emballées par l'idée de prolonger leur numéro 30 depuis plusieurs jours. Et la bonne prestation de la Pulga face à l'OGC Nice n'aurait pas changé leur position.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi a signé librement et gratuitement en faveur du PSG, et ce, pour une durée de deux saisons. Alors qu'il ne lui reste plus que quelques mois d'engagement à Paris, la Pulga partira dans un nouveau club dans les mêmes conditions cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là.

Messi ne fait plus l'unanimité au PSG

Pour ne pas voir ce scénario se produire, le PSG a lancé les pourparlers avec le clan Messi. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les discussions étaient en bonne voie à la mi-février. Toutefois, la situation aurait totalement évolué aujourd'hui.

Un accord verbal bientôt obsolète ?