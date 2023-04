Il a tout prévu pour Messi, le PSG va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le contrat de Lionel Messi s'achève en juin prochain avec le PSG, l'avenir de La Pulga pourrait finalement passer par un retour au FC Barcelone. Et pendant que le club blaugrana cherche une solution économique pour rapatrier l'Argentin, Xavi quant à lui a déjà tout prévu pour intégrer Messi dans son équipe

Deux ans après son départ fracassant, Lionel Messi va-t-il faire son grand retour au FC Barcelone ? En fin de contrat avec le PSG, l'Argentin s'éloigne clairement du club de la capitale alors qu'une prolongation paraissait très bien engagée en décembre dernier. Mais ses prestations depuis son retour de la Coupe du monde sont plus que décevantes, au point que les fans parisiens n'hésitent plus à siffler. Par conséquent, Xavi ne se cache plus et confirmait ces derniers jours son souhait de voir revenir son ancien coéquipier.

Messi - PSG : Un énorme coup de poker est annoncé https://t.co/j955q8hnrb pic.twitter.com/9s7N9wfG4D — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

Xavi veut retrouver Messi au Barça...

« Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler du retour de Leo. Je suis ami avec lui. J'en parle souvent mais ce n'est pas le bon moment, ni pour Leo, ni pour le club, ni pour l'équipe. C'est un sujet que nous traitons, j'ai de l'amitié pour lui, mais c'est en train de se faire et j'espère que cela pourra se faire. J'aimerais qu'il revienne pour nous aider. C'est le club de sa vie, c'est le meilleur joueur de l'histoire du club et de l'histoire du football. Nous sommes à un mois de remporter deux titres importants et ce n'est pas le moment de parler de recrutement ou de Leo », confiait l'entraîneur du Barça.

... et il a déjà tout prévu