C’est annoncé, le PSG a un coup à jouer pour son futur entraîneur

Thomas Bourseau

Julian Nagelsmann est sans club depuis son éviction du Bayern Munich et le PSG semblerait garder un oeil sur sa situation dans le cadre de la succession de Christophe Galtier. L’intérêt de Tottenham ne serait pas une menace pour le PSG. Explications.

Christophe Galtier s’est donné un peu d’air malgré une lourde atmosphère à son encontre à Nice samedi soir. En effet, alors que RMC Sport dévoilait lundi dernier que les rencontres face à l’OGC Nice et le RC Lens allaient dicter l’avenir à court terme de l’entraîneur du PSG qui semble plus que jamais être sur la sellette, le Paris Saint-Germain a renoué avec la victoire face au GYM grâce à des réalisations de ses vieux briscards, à savoir Lionel Messi et Sergio Ramos.

Le PSG prépare l’après-Galtier et surveillerait Nagelsmann

Pour autant, la direction du PSG surveillerait avec une attention toute particulière le marché des entraîneurs afin d’assurer l’éventuelle succession de Christophe Galtier dont les jours à Paris semblent être comptés. Plusieurs noms sont cités dont celui de Julian Nagelsmann, récemment remercié par le Bayern Munich.

Tottenham fait de Nagelsmann sa priorité, l’Allemand a d’autres projets