C’est reparti, Kylian Mbappé met déjà le feu au mercato

Kylian Mbappé a une nouvelle fois fait part de son mécontentement concernant la gestion du PSG la semaine dernière. De quoi embraser la presse espagnole, mais pas seulement. Le feuilleton est bel et bien reparti.

« Ce n’est pas le Kylian Saint-Germain ». Voici une partie du fracassant message publié par Kylian Mbappé sur son compte Instagram jeudi après la publication de la campagne de publicité pour les abonnements au Parc des princes pour la saison prochaine. Dans la vidéo en question, on peut y apercevoir Kylian Mbappé évoquant le stade, mais aucune autre star du PSG n’y figure. Pire, le PSG n’aurait pas communiqué à Mbappé la nature de cette interview. De quoi faire enrager l’attaquant du Paris Saint-Germain, mais pas seulement.

Le Real Madrid discuterait déjà avec Mbappé

À en croire les informations divulguées par The Athletic , Kylian Mbappé n’aurait pas apprécié cette action de la part du service communication du PSG, au point de songer à nouveau à son avenir malgré sa prolongation de contrat au printemps 2022. Ne pas activer l’option présente dans son bail et pouvant l’étendre jusqu’en juin 2025. Mbappé réfléchirait à son avenir alors que le Real Madrid et son clan auraient discuté à plusieurs reprises d’une potentielle collaboration cette saison. Néanmoins, pour se racheter auprès du Real Madrid après lui avoir joué un sale tour l’année dernière avec sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé pourrait ne pas bénéficier d’un contrat aussi juteux que celui initialement préparé par le champion d’Europe.

