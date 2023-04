Mercato : Une signature est imminente au PSG

Thibault Morlain

Ayant toujours la confiance du Qatar, Luis Campos travaillerait actuellement sur le mercato estival du PSG. D’autres dossiers occupent également le Portugais : les prolongations de certains joueurs. Il y a quelques semaines, c’était Marco Verratti qui avait paraphé un nouveau contrat avec le PSG et voilà qu’une nouvelle signature est imminente, celle de Marquinhos.

Depuis plusieurs semaines maintenant, la question des prolongations de contrat au PSG fait énormément parler. Il y avait du boulot pour Luis Campos qui a d’abord réussi à parvenir à un accord avec Marco Verratti. Présent au PSG depuis 2012, l’Italien a ainsi paraphé un nouveau contrat voilà qu’il devrait prochainement être imité par Marquinhos.

« On est sur les derniers détails »

Capitaine du PSG, Marquinhos est actuellement sous contrat jusqu’en 2024. Mais ça devrait rapidement évoluer. En effet, ce samedi, après la rencontre face à Nice, le Brésilien a fait une grande annonce sur son avenir, lâchant pour Canal+ : « Prolonger ? J'espère bien. On est sur les derniers détails ».

Qui est le prochain au PSG ?

A qui le tour maintenant après Marquinhos ? Sergio Ramos et Lionel Messi arrivent eux en fin de contrat au PSG. Il y a quelques semaines, il était question d’une prolongation pour l’Espagnol et l’Argentin. Mais voilà qu’aujourd’hui, cela serait beaucoup moins évident. Ramos et Messi pourraient partir libres tandis qu’il y aura également le cas Kimpembe à résoudre.