Le PSG est prévenu, Barcelone prépare sa vengeance

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain version QSI n’a pas vraiment la cote en Espagne, que ce soit auprès des supporters du Real Madrid ou du FC Barcelone. Dans la capitale on n’oublie pas l’échec Kylian Mbappé, alors qu’en Catalogne on a surtout en tête le départ de Lionel Messi... mais également celui d’un autre crack, qui pourrait bien revenir au bercail lors du prochain mercato.

Les relations entre le PSG et le FC Barcelone n’ont jamais été très bonnes. Les deux clubs se sont souvent opposés sur le terrain, mais encore plus sur le mercato, avec d’innombrables polémiques. On se souvient en effet de Thiago Silva ou encore de Marco Verratti qui étaient courtisés par le club catalan, mais surtout de Lionel Messi, qui après toute une vie passée au Barça a rejoint Paris dans des circonstances particulières lors de l’été 2021.

Le Barça rêve de récupérer Lionel Messi...

Le moment de la revanche pourrait bien arriver pour le FC Barcelone ! La fin de contrat de Lionel Messi approche en effet à grands pas et les récentes indiscrétions de RMC Sport ou encore L’Equipe sur son départ, n’ont pas laissé insensible les médias catalans. Un retour n’a en effet jamais semblé aussi proche, même si le Barça doit composer avec une situation économique très délicate.

Et Xavi Simons !