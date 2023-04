PSG : Une star lâche une énorme indice sur son avenir

La rédaction

Un cap a été franchi au PSG samedi soir face à Nice (0-2). D'abord, le club parisien a fait face à la pression indirecte lensoise en reprenant six points d'avance en tête du championnat. Mais son capitaine, Marquinhos a franchi un nouveau cap avec le club en jouant son 400ème match sous le maillot rouge et bleu. Et il en est ravi !

Quoi de mieux qu'une victoire sur la difficile pelouse de l'Allianz Riviera pour fêter un 400ème match avec son club ? Lionel Messi et Sergio Ramos ont marqué les deux buts parisiens tandis que Gianluigi Donnarumma s'occupait de tout pour repartir de la Côte-d'Azur avec un clean sheet, le premier depuis fin février et la victoire à Marseille (0-3). Marquinhos s'est montré ravi de franchir ce cap qui semble en appeler d'autres. Au PSG, seuls Marco Verratti (409) et Jean-Marc Pilorget (435) ont disputé plus de matchs que le Brésilien.

«Je suis très heureux à Paris»

Après le match, Marquinhos évoquait ce cap des 400 matchs joués avec le PSG au micro de Canal + : « Les 400 matchs ? Je crois que le club montre sa reconnaissance envers moi. Les supporters montrent aussi de la reconnaissance pour moi et tout le monde au club. C’est pour ça que je suis très heureux à Paris. »

«Emmener le Paris Saint-Germain le plus haut possible»