Zidane : Le feuilleton n’est pas terminé

Toujours sans banc depuis l’été 2021, Zinédine Zidane pourrait être l’une des options du Real Madrid cet été. La priorité s’appelle Jürgen Klopp mais Zizou suivra forcément avec attention la situation de Carlo Ancelotti. Le technicien italien se sait sous pression au sein du club madrilène, surtout que le Brésil le réclame.

Zinédine Zidane attend toujours de retrouver un club. Annoncé au PSG l’été dernier, le technicien français a refusé, lui qui espérait récupérer le poste de Didier Deschamps après la Coupe du monde. Mais finalement, le sélectionneur de l’équipe de France a été prolongé jusqu’en 2026 et sauf retournement de situation, Zinédine Zidane semble bien parti pour attendre un moment. Alors forcément, Zizou pense à revenir prendre un banc dans un club.

Comme toujours, le Real Madrid fait partie des prétendants. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, même si Zinédine Zidane est dans la short-liste, la priorité s’appelle Jürgen Klopp. Carlo Ancelotti est sous contrat jusqu’en 2024 mais son avenir pourrait bien s’écrire ailleurs, surtout que la fédération brésilienne continue d’insister pour que le coach italien devienne le sélectionneur de la Seleçao. « La réalité, c'est que l'équipe nationale du Brésil me veut, et cela me flatte, cela m'enchante. Mais il faut respecter le contrat en cours (qui expire en juin 2024, ndlr), un contrat que je souhaite honorer jusqu'au bout », expliquait d’ailleurs Ancelotti.

