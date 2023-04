Le PSG a carte blanche pour cette révélation du Mondial

Thomas Bourseau

Le PSG aurait à coeur de mener à bien l’opération Sofyan Amrabat. C’est du moins la tendance qui circule dans la presse. Et contrairement à cet hiver, la Fiorentina s’efforcera d’écouter les offres selon l’agent de l’international marocain.

Comme Hakim Ziyech et beaucoup de Marocains, Sofyan Amrabat est né aux Pays-Bas, a grandi dans le pays et possède la double nationalité. Mais c’est pour le Maroc et les Lions de l’Atlas qu’Amrabat a décidé de jouer en sélection nationale comme Ziyech. Autre point commun entre les deux joueurs, ils figurent dans le viseur du PSG. Hakim Ziyech a été à deux doigts d’être prêté au Paris Saint-Germain cet hiver et figurerait toujours dans les petits papiers du club de la capitale pour cet été lorsque le milieu de terrain de la Fiorentina qui a brillé lors du Mondial au Qatar, aurait en plus du PSG, un géant du football prêt à l’accueillir.

«Le Barca ? Le président de la Fiorentina a refusé de le libérer»

C’est néanmoins l’information communiquée par son agent Mohamed Sinouh dans des propos rapportés par AS . Le FC Barcelone s’est heurté au refus de la Fiorentina cet hiver, mais n’aurait pas encore jeté l’éponge pour Sofyan Amrabat. « Le Barca ? Le président de la Fiorentina a refusé de le libérer car il représentait une valeur sûre après le rôle qu'il avait joué lors de la Coupe du monde » . Selon Foot Mercato , le FC Barcelone serait la destination prioritaire de Sofyan Amrabat en l’état, mais le PSG aura bel et bien son mot à dire.

«La Fiorentina est prête à écouter»