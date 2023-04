Galtier peut partir, le PSG a la solution

Axel Cornic

On assiste peut-être aux derniers matchs de Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain. Les résultats catastrophiques de ces derniers mois semblent avoir poussé les dirigeants du club à chercher d’autres solutions et cela pourrait notamment passer par Thiago Motta, ancien joueur du PSG qui est en train de se faire un nom en Serie A avec Bologna.

Il devait guider le nouveau projet QSI avec Luis Campos, mais Christophe Galtier pourrait déjà être remercié. C’est en tout cas ce qu’annoncent plusieurs médias, français comme étranger, avec sa succession qui fait déjà rage au PSG avec d’innombrables pistes annoncées pour le remplacer.

Sauveur du PSG, il jubile https://t.co/QE6qjrBnOh pic.twitter.com/k7hRdqkQ2E — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

Thiago Motta, la solution du Qatar

C’est le cas de Thiago Motta, qui semble être un candidat de plus en plus crédible et qui aurait la cote auprès des propriétaires du PSG. Jeune entraineur, l’ancien milieu de terrain réalise de belles choses avec Bologna cette saison et sa connaissance du climat parisien pourrait être un atout majeur, même si un autre de ses anciens clubs aimerait bien rafler la mise.

L’Inter prête à le lâcher pour Sérgio Conceição ?