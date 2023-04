Son retour est voulu par le Qatar, il rêve du PSG

Axel Cornic

La succession de Christophe Galtier, qui est annoncé sur le départ moins d’un an après son arrivée, anime les débats. Le retour de la piste Zinédine Zidane est notamment très commentée, mais du côté du Paris Saint-Germain on penserait surtout à un retour d’un ancien joueur du début du projet QSI avec Thiago Motta !

En gagnant face à son ancien club de l’OGC Nice ce samedi, Christophe Galtier s’est offert un répit. Pourtant, son avenir semble d’ores et déjà scellé en interne, puisque le PSG aurait déjà lancé les recherches pour lui trouver un successeur.

Le PSG pense à Thiago Motta...

La liste des candidats est longue et on peut y retrouver Zinédine Zidane, mais également Antonio Conte et Julian Nagelsmann. Pourtant, les propriétaires du PSG auraient un faible pour Thiago Motta, qui après avoir fait ses classes dans les équipes jeunes du club commence à se faire un nom en Serie A avec Bologna.

