Le RC Lens va provoquer une révolution au PSG

Le PSG s'est offert un peu de répit en s'imposant sur la pelouse de l'OGC Nice (2-0). De quoi souffler pour Christophe Galtier, sous le feu des critiques depuis quelques semaines. Néanmoins, son avenir est loin d'être réglé puisque le choc contre le RC Lens sera attendu au tournant au sein de la direction parisienne.

Après deux tristes défaites de suite en Ligue 1 contre Rennes (0-2) puis l'OL (0-1), à chaque fois au Parc des Princes, le PSG devait négocier un déplacement plus que périlleux à Nice, face à une équipe en grande forme, invaincue depuis la nomination de Didier Digard. Grâce à un grand Gianluigi Donnarumma, les Parisiens se sont d'ailleurs imposés à l'Allianz Riviera (2-0) et s'offrent un peu de répit.

PSG : Le Qatar prend une nouvelle décision pour Galtier https://t.co/U5mUMCX4Gk pic.twitter.com/nRcQCUzBef — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

Galtier toujours menacé ?

Suffisant pour écarter les doutes au sujet de l'avenir de Christophe Galtier ? Pas totalement selon les informations de RMC Sport qui explique que bien que la direction du PSG ait été soulagée et satisfaite de ce sursaut d'orgueil, l'ancien coach niçois est loin d'être assuré de rester sur le banc parisien à l'issue de la saison.

Le choc contre le RC Lens sera décisif

Il faut dire que dès la semaine prochaine, le PSG dispute un nouveau choc, avec le venue du RC Lens au Parc des Princes. Une défaite parisienne permettrait aux Sang-et-Or de revenir à trois points et ainsi de relancer la course au titre une nouvelle fois. Et si ce cas de figure se présentait, Christophe Galtier serait plus que jamais sous pression.