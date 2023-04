Mercato - PSG : Pour Lionel Messi, ça ne fait que commencer

Thomas Bourseau

Le contrat de Lionel Messi arrive à expiration au PSG et son avenir alimente le marché des transferts. Pour ce qui est du FC Barcelone, le flou persiste également et pour une raison. Explications.

Lionel Messi arrive à un point culminant de la fin de sa carrière. Son souhait de remporter une nouvelle Ligue des champions, mais cette fois-ci avec le PSG ne s’est pas concrétisé puisque comme l’année dernière, le Paris Saint-Germain a pris la porte en 1/8ème de finale. Quelques semaines plus tôt, Messi mettait enfin les mains sur le seul trophée qui lui manquait : la Coupe du monde. Et alors qu’il soufflera sa 36ème bougie en juin prochain, quelques jours avant l’expiration de son contrat au PSG, les interrogations se multiplient sur son avenir.

Entre une prolongation au PSG et un retour au Barça, Messi est dans le flou

Mais pour Jérôme Rothen et Daniel Riolo, il n’y a pas de doute à avoir du côté de la direction du PSG : il ne faut absolument pas offrir de prolongation de contrat à Lionel Messi selon eux. De son côté, et selon la presse espagnole, la légende vivante du FC Barcelone ne serait plus contre un retour à la maison.

Le feuilleton Messi va perdurer à cause de la situation du Barça