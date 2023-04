Messi reçoit une offre délirante, Cristiano Ronaldo va devenir fou

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le contrat de Lionel Messi au PSG s'achève le 30 juin, son avenir reste toujours aussi flou. Une prolongation semble désormais hypothétique, tandis qu'un retour au FC Barcelone pourrait se heurter à la réalité financière du club blaugrana. Dans cette optique, l'Arabie Saoudite compte jouer les trouble-fêtes et Al-Hilal aurait déjà dégainé une offre hallucinante.

Deux ans après son arrivée, Lionel Messi semble déjà sur le départ du PSG. Et pour cause, son contrat s'achève le 30 juin prochain, et la tendance n'est clairement plus à une prolongation. En décembre dernier, juste après la Coupe du monde, un accord de principe avait pourtant été révélé entre les deux parties, mais la situation a bien changé et le rendement de l'Argentin en 2023 a refroidi tout le monde. Le Parc des Princes n'hésite d'ailleurs plus à se montrer vindicatif à l'égard du champion du monde dont le départ prend forme.

Al-Hilal offre 420M€ à Messi pour une saison

Et selon les informations de La Cadena SER , la seule offre reçue par Lionel Messi pour le moment provient d'Al-Hilal qui lui aurait proposé d'évoluer une saison en Arabie Saoudite pour... 420M€ ! Le club rival d'Al-Nassr rêve de permettre au championnat saoudien de revivre la rivalité entre La Pulga et Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, cette information ne devrait pas plaire au Portugais qui toucherait quasiment deux fois moins depuis son arrivée en Arabie Saoudite.

Barcelone à la traine ?