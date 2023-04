Du lourd se prépare sur le mercato, le PSG va galérer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG devrait animer le mercato. Et pour cause, le club de la capitale réalise une saison compliquée notamment à cause d'un effectif mal construit et peu équilibré. Par conséquent, Luis Campos est déjà actif en coulisses et multiplie les pistes à l'image de celle menant à Moussa Diaby. Un dossier qui s'annonce toutefois très délicat.

Quoi qu'il advienne dans la course au titre en Ligue 1, la saison du PSG sera décevante, notamment à cause des éliminations précoces en Coupe de France et en Ligue des champions. Il faut dire que le recrutement de Luis Campos est largement pointé du doigt à Paris. Par conséquent, alors qu'il prépare son deuxième mercato estival à la tête du club de la capitale, le Portugais prépare du lourd, notamment avec l'ambition d'entourer au mieux Kylian Mbappé.

Coup de théâtre sur le mercato, il dit oui au PSG https://t.co/VLv5sKeZiI pic.twitter.com/afjg11f8SL — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

Diaby dans le viseur du PSG ?

Dans cette optique, selon les informations de Foot Mercato , le PSG aurait notamment ciblé Moussa Diaby. Le joueur formé au sein du club de la capitale brille au Bayer Leverkusen où il a inscrit 13 buts et délivré 9 passes décisives. Et Luis Campos souhaiterait donc le rapatrier afin de re-dynamiser le secteur offensif du PSG.

La concurrence sera rude