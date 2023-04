Mbappé prêt à claquer la porte, PSG est prévenu

Axel Cornic

En mai 2022, Kylian Mbappé avait décidé de ne pas écouter les appels du Real Madrid pour signer un nouveau contrat titanesque au Paris Saint-Germain, devenant automatiquement le nouveau pilier du projet QSI. Moins d’un an plus tard le Français semble douter plus que jamais, lui qui a connu quelques déboires avec son club au cours de la saison.

Décidément, on n’aimerait pas être dans la peau d’un dirigeant du PSG actuellement. Les dossiers chauds s’empilent en cette fin de saison extrêmement tendue et Kylian Mbappé n’a pas vraiment apaisé la situation récemment avec sa sortie cinglante sur les réseaux sociaux qui semble n’être que la face émergée d’un iceberg de contrariétés.

Le PSG n’a pas convaincu Mbappé...

D’après les informations de L’Equipe , Mbappé n’aurait pas vécu une saison en club très satisfaisante sur le plan personnel comme collectif. Les promesses non tenues de l’été dernier, ainsi que les résultats du PSG semblent l’agacer et le poussent à se poser des questions concernant l’avenir du projet QSI, qui lors du mercato va devoir une nouvelle fois se réinventer.

Qui se pose des questions sur son avenir !

Le quotidien précise que Mbappé commencerait également à se questionner sur son propre avenir ! Les doutes survenus à l’automne 2022 auraient refait surface et l’attaquant de bientôt 25 ans se demande désormais quelle pourrait être la prochaine étape de sa carrière. Pour rappel, il pourrait quitter le PSG dès juin 2024...