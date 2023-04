Messi - PSG : Un énorme sacrifice attendu, il balance ses vérités

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Lionel Messi va devoir prendre une décision au sujet de son avenir. A 35 ans, l'international argentin a la possibilité de prolonger à Paris, mais aussi de retourner au FC Barcelone, à condition que le club catalan parvienne à trouver un moyen de financer cette opération.

Buteur face à l'OGC Nice ce samedi soir (victoire 0-2), Lionel Messi a retrouvé le sourire, tout comme son équipe. Mais en coulisses, l'international argentin ne se voit plus au PSG. Lié au club de la capitale jusqu'en juin prochain, le champion du monde 2022 hésiterait, de plus en plus, à étirer son bail d'une saison. Une aubaine pour le FC Barcelone, qui espère enregistrer son retour cet été et lui offrir une fin de carrière à la hauteur de son palmarès en Catalogne.

Messi - PSG : La décision fracassante du Qatar https://t.co/4nWu59XZvh pic.twitter.com/d3pYU2HVut — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

Le Barça sur Messi, c'est confirmé

Pour Caught Offside , Fabrizio Romano a confirmé l'intérêt du Barça pour Messi. « Bien sûr, le club examinera les possibilités afin de pouvoir faire une offre à Messi, beaucoup dépendra du fair-play financier » a confié le journaliste italien, qui n'a pas connaissance d'une quelconque réduction de salaire au sein du club.

Romano laisse planer le doute