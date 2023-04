Messi - PSG : Il dénonce une énorme erreur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Lionel Messi ne semble plus s'écrire du côté du PSG où son contrat arrive à échéance en juin prochain. Un retour au FC Barcelone fait grandement parler, mais Habib Beye s'étonne du traitement réservé au Champion du monde par les fans du PSG qui ont sifflé La Pulga au Parc des Princes.

Depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi est vivement critiqué, au point d'avoir été sifflée au Parc des Princes. Une situation qui devrait précipiter le départ du champion du monde dont le contrat s'achève en en juin prochain. Mais Habib Beye regrette la façon dont le problème Messi est analysé.

Messi - PSG : La décision fracassante du Qatar https://t.co/4nWu59XZvh pic.twitter.com/d3pYU2HVut — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

«C’est un mauvais débat»

« Messi ? C’est un mauvais débat parce qu’on essaie de voir en Lionel Messi le joueur qui va courir, qui va mettre de l’intensité, il n’a jamais été ce joueur là sur l’aspect défensif. Il a été un joueur offensif qui faisait de très grandes différences. Pour moi, ce n’est pas de savoir s’il faut garder Messi ou pas, c’est est-ce que Lionel Messi à l’intérieur de lui-même et profondément dans ses sentiments a envie d’être au Paris Saint-Germain », assure l'ancien joueur de l'OM pour Canal+ avant de développer son analyse.

«Il n’a jamais été vraiment là dans son cœur»