Surprise, il annonce l’égal de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Hugo Chirossel

En déplacement sur la pelouse de Southampton samedi, Manchester City s’est largement imposé (1-4) et a mis la pression sur Arsenal, toujours premier de Premier League. Un succès obtenu notamment grâce à Erling Haaland, auteur d’un doublé. Après la rencontre, Pep Guardiola a été dithyrambique envers l’attaquant norvégien, qu’il a comparé à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

La course au titre bat son plein en Premier League. Avant le choc entre Arsenal et Liverpool ce dimanche après-midi, Manchester City se déplaçait sur la pelouse de Southampton samedi. Les Skyblues se sont largement imposés (1-4) et sont donc revenus provisoirement à cinq points des Gunners au classement. Auteur d’un doublé et notamment d'un magnifique ciseau acrobatique, Erling Haaland a reçu les louanges de son entraineur après la rencontre, qui n’a pas hésité à le comparer à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

«Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont à égalité au plus haut niveau»

« Si vous regardez le nombre de matches qu'Erling Haaland a joués dans sa carrière professionnelle, et que vous comparez les buts qu'il a marqués dans le même nombre de matches, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont à égalité au plus haut niveau, en termes de buts marqués. Il a marqué autant que Cristiano, mais je pense que Messi est un joueur plus complet », a déclaré Pep Guardiola en conférence de presse.

«Ce qu'il a fait est tout à fait remarquable»