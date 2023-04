Malaise autour de Cristiano Ronaldo, son clan sort du silence

Hugo Chirossel

Libéré de son contrat avec Manchester United juste avant la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter l'Europe pour rejoindre Al-Nassr. Si le quintuple Ballon d’Or empile les buts depuis son arrivée en Arabie Saoudite, ses enfants auraient du mal à s’adapter à leur nouvel environnement d’après certaines rumeurs. Georgina Rodriguez, compagne du Portugais, a tenu à rétablir la vérité à ce sujet.

À 38 ans et libre de tout contrat après son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo a fait le choix de quitter l’Europe pour rejoindre Al-Nassr, en Arabie Saoudite, qui espère maintenant en profiter pour attirer d’autres stars du football. Si le Portugais semble s’être parfaitement acclimaté à sa nouvelle vie, ce serait différent en ce qui concerne ses enfants.

« Je voudrais dire que ces déclarations sont absolument fausses »

En effet, des rumeurs faisaient état d’un mal-être chez les enfants de Cristiano Ronaldo depuis leur arrivée en Arabie Saoudite. Sur Instagram , Georgina Rodriguez, compagne de CR7, a pris la parole pour démentir ces informations. « Certains médias ont publié des histoires négatives sur nos enfants à l’école et je voudrais dire que ces déclarations sont absolument fausses. Nos enfants étudient dans une école fantastique, avec de merveilleux professionnels », a-t-elle déclaré.

« Nos enfants ont trouvé de bons amis et sont très contents »