«Il me met une balayette», l'incroyable coup de sang de Cristiano Ronaldo

C'est une anecdote rafraîchissante racontée par Jimmy Briand. L'ancien Lyonnais, désormais à la retraite après son passage à Bordeaux profite de sa fin de carrière pour raconter des anecdotes de sa riche carrière. Parmi l'une d'elles, celle concernant sa rencontre par deux fois avec Cristiano Ronaldo qui avait eu un coup de sang contre l'ancien international tricolore.

Dans l'émission J-1 diffusée sur le groupe Canal + Sport Afrique , Jimmy Briand était l'invité de cette émission et avait derrière lui un portant sur lesquels figuraient plusieurs maillots échangés avec des joueurs durant sa carrière. Deux d'entre eux étaient floqués du numéro 7, le chiffre symbolique de Cristiano Ronaldo. L'ancien bordelais raconte sa première rencontre avec CR7 lorsqu'ils évoluaient chez les moins de 17 ans et la deuxième, au plus haut niveau, en Ligue des Champions.

«Il me met une balayette et prend rouge»

Jimmy Briand raconte l'anecdote d'un match face à CR7 durant lequel il a eu un coup de sang contre lui : « J'ai le maillot du Portugal des -17 ans de Cristiano Ronaldo. Il n'y a pas le nom car on jouait lors des championnats d'Europe U17. C'était donc France-Portugal et on a joué l'un contre l'autre. On les avait battu 2-0. Sur la dernière action du match, Ronaldo il était déjà jeune, très très bon. Il était assez personnel et assez émotif. Il était un peu énervé qu'on gagne 2-0 et à la fin du match il me met une balayette. Il prend carton rouge donc il rentre aux vestiaires. »

«Il s'est excusé et m'a demandé mon maillot»