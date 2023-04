PSG : Un coup à la Cristiano Ronaldo pour Mbappé ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après la nouvelle désillusion du PSG en huitième de finale de Ligue des Champions, Kylian Mbappé avait laissé planer le doute sur son avenir. Le Real Madrid est toujours là mais en Espagne, l’international français ne devrait pas toucher le même salaire qu’à Paris. Mbappé sera loti de la même manière que Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos à l’époque.

Kylian Mbappé réalise encore une saison incroyable. L’attaquant du PSG est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club, une performance exceptionnelle à seulement 24 ans. Mais les performances de Paris en Ligue des Champions posent question, le PSG est encore sorti dès les huitièmes de finale. Après le Real Madrid, c’est le Bayern Munich qui a fait tomber le club de la capitale.

«Après on verra», Mbappé laisse planer le doute

De là avoir un impact sur son avenir ? Kylian Mbappé avait laissé planer le doute après la défaite du PSG contre le Bayern Munich. « Si cette défaite va avoir une influence sur mon avenir ? Non, non, je suis calme, la seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le championnat et après on verra », avait lancé l’international français en zone mixte. Une déclaration qui agite forcément le PSG, surtout que le Real Madrid n’a pas totalement renoncé à sa venue.

Le Real Madrid ne lui offrira pas le même salaire que le PSG