«Peut-être le dernier match», l’incroyable confidence de Messi

Championne du monde pour la troisième fois de son histoire en décembre dernier, l'Argentine revient de loin. L'équipe sud-américaine est passée tout proche de l'élimination lors de la phase de groupes. A tel point que Lionel Messi a envisagé, très sérieusement, une nouvelle désillusion en Coupe du monde comme le raconte son coéquipier Rodrigo de Paul.

Le 18 décembre dernier, l'Argentine était sacrée championne du monde en battant la France aux tirs au but. Pourtant, la compétition avait très mal débuté pour l'équipe de Lionel Messi, défaite par l'Arabie Saoudite (2-1). A ce moment-là, le joueur du PSG imaginait le pire comme le raconte Rodrigo de Paul.

Messi a craint le pire

« La conversation la plus importante que j'ai eue avec Messi a eu lieu après la défaite contre l'Arabie. Il était 6 heures et on parlait de tout. Leo a commencé par me dire "c’est peut-être le dernier match" et nous avons fini par dire "nous allons liquider le Mexique » a confié le joueur de l'Atlético à AFA Estudio.

Et finalement, la consécration

Finalement, l'Argentine s'était bien reprise en battant le Mexique, puis la Pologne. La Coupe du monde de Lionel Messi était enfin lancée et la voie traversée allait le mener vers la consécration. Le septuple Ballon d'Or ne pouvait pas rêver mieux pour, très certainement, son dernier Mondial.