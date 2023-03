PSG : Une révolution pour le transfert de Messi ?

Thomas Bourseau

Alors que le renouvellement de son contrat traîne au PSG, il est question d’un potentiel départ de Lionel Messi pour la Major League Soccer. Et au sein de l’élite du football américain, on opterait pour une méthode révolutionnaire afin de boucler cette opération légendaire.

Lionel Messi est sous contrat jusqu’à l’issue de la saison au PSG bien que comme le10sport.com vous l’a affirmé le 18 février dernier, des discussions avaient lieu pour qu’une éventuelle prolongation soit actée. Les semaines se suivent et il semble qu’une telle éventualité se complique. Au point où un exode en Major League Soccer reprenne de l’ampleur selon SPORT qui a apporté une information capitale ces dernières heures.

La MLS lance une opération révolutionnaire pour débloquer le feuilleton Messi

Comme rapporté par SPORT , le plafond salarial imposé aux franchises de MLS ne leur permet pas de débourser plus de 6M€ par saison aux joueurs. De quoi compliquer la tâche de l’Inter Miami, franchise dont David Beckham est le co-propriétaire, et favori de Major League Soccer pour rafler la mise dans le dossier Messi. Afin de relancer le feuilleton, une option imaginative et novatrice aurait été approuvée.

Sur le départ, il est prêt à tout pour Lionel Messi https://t.co/H5aKMrZZw3 pic.twitter.com/Vtq4LjonDP — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

Chaque franchise de MLS mettrait la main à la poche pour le salaire de Messi

Il y a six semaines de cela, une réunion exceptionnelle entre les franchises de Major League Soccer aurait eu lieu afin de trouver un moyen d’attirer Lionel Messi en Major League Soccer. Et pour la première fois de l’histoire de l’élite du football américain, un accord aurait été convenu entre les clubs. Chacune des franchises paierait une partie du salaire de Lionel Messi et ce, quelle que soit la destination de l’attaquant du PSG. Le ton est donné.