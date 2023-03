Maroc - Brésil : La polémique éclate après l’exploit

Thibault Morlain

Au Qatar, le Maroc avait marqué les esprits avec un parcours exceptionnel lors de la Coupe du monde. Les hommes de Walid Regragui avaient terminé à la 4ème place et forcément, on avait hâte de les revoir. Les Lions de l’Atlas rejouaient alors ce samedi dans une affiche de gala face au Brésil. Devant ses supporters, le Maroc s’est imposé (2-1), mais voilà que dans les rangs de la Seleçao, on garde en travers de la gorge ce revers.

On avait quitté le Brésil et le Maroc à la Coupe du monde sur des spirales bien différentes. Pour la Seleçao, ça avait viré au fiasco au Qatar avec une élimination en quart de finale face à la Croatie. Alors que la bande à Neymar rêvait d'un sacre, elle est tombée de très haut. En revanche, pour les Lions de l’Atlas, ça a été l’euphorie malgré les 2 défaites contre la France et la Croatie en demi-finale et lors de la petite finale. Il n’empêche que les hommes de Walid Regragui ont réalisé une incroyable épopée et ont fait vibrer tout un continent en terminant à la 4ème place du Mondial. Ce samedi, Maroc et Brésil s’affrontaient. Une affiche qui a tourné en faveur des Marocains (2-1) grâce à des buts de Sofiane Boufal et Abdelhamid Sabiri.

« Je n'aime pas trop parler de l'arbitre, mais… »

Le Brésil repart donc du Maroc avec une défaite dans les valises. Un revers assez compliqué à digérer pour Rodrygo. Le joueur du Real Madrid et international brésilien a en effet pointé du doigt l’arbitrage à l’issue de la rencontre. « Je n'aime pas trop parler de l'arbitre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'était un peu compliqué. Il a sifflé beaucoup de fautes contre nous quand nous voulions faire le pressing, ce n'était pas facile », a lâché Rodrygo, rapporté par RMC .

« C'est une équipe très forte qui a fait une très bonne Coupe du monde »