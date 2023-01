Guendouzi a snobé le Maroc, il n’est pas le seul

Pierrick Levallet

International français, Mattéo Guendouzi aurait pu évoluer pour une autre sélection. Le joueur de l'OM aurait en effet pu choisir le Maroc comme nationalité sportive. Mais le milieu de terrain de 23 ans a privilégié les Bleus. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir fait ce choix, et cela a plutôt bien réussi pour certains.

En Équipe de France, ils sont nombreux à disposer d’une bi-nationalité. C’est notamment le cas de Mattéo Guendouzi. Ayant des origines marocaines, le milieu de terrain de l’OM aurait pu choisir de représenter les Lions de l’Atlas . Mais finalement, le joueur de 23 ans a opté pour la tunique bleue de l’Équipe de France. Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, s’est d’ailleurs prononcé sur le choix de Mattéo Guendouzi. « J'ai aimé (Matteo) Guendouzi, il a choisi la France, c'est clair et bravo à lui » a-t-il lancé dans L’Equipe . Mais avant lui, d’autres joueurs ont opté pour la nationalité sportive française plutôt que marocaine.

Rami sacré champion du monde avec les Bleus

On peut notamment penser à Adil Rami. Formé à Fréjus avant de rejoindre le LOSC, le défenseur central aurait pu évoluer pour le Maroc. Mais c’est la France qu’il a choisi, et cela lui a plutôt bien réussi. Adil Rami a eu l’occasion de représenter les Bleus à 36 reprises, de disputer deux Euros (2012 et 2016) puis d’être sacré champion du monde en 2018 sous Didier Deschamps.

Kaboul a aussi recalé le Maroc, mais...

Younès Kaboul, lui, n’a pas eu la même carrière internationale. S’étant révélé à Tottenham, le défenseur a honoré sa première sélection en 2011, a porté les couleurs de la France à cinq reprises au total et a figuré dans la pré-liste pour l’Euro 2012. Néanmoins, Younès Kaboul sera trop souvent sujet aux blessures et n’aura pas la chance de réapparaître avec les Bleus par la suite.

Ben Larbi a snobé le Maroc deux fois

Mais bien avant les deux défenseurs, d’autres joueurs ont fait le même choix que Mattéo Guendouzi. Passé notamment par l’OM et l’Atlético de Madrid, Larbi Ben Barek évoluait pour le Maroc en 1935. Mais en 1938, il décide de représenter la France, avant de retourner sa veste une nouvelle fois en 1940. Mais en 1947, il choisit finalement de réintégrer la sélection tricolore, qu’il a représenté à 17 reprises au cours de sa carrière. Comme quoi, Mattéo Guendouzi n’est pas le premier à avoir choisi l’Équipe de France plutôt que le Maroc.