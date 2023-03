Comme Cristiano Ronaldo et Messi, Mbappé entre dans la légende

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a remporté son bras de fer avec Antoine Griezmann en devenant le capitaine de l’équipe de France. A l’âge de 24 ans, le champion du monde tricolore fait aussi bien que la légende du football qu’est Lionel Messi, accuse un léger retard sur son idole Cristiano Ronaldo et sur son coéquipier Neymar, mais est dans les mêmes temps qu’Eden Hazard entre autres. Explications.

Didier Deschamps l’a officialisé ces dernières heures. Alors qu’Antoine Griezmann semblait être tout indiqué pour prendre la succession d’Hugo Lloris de par sa longévité chez les Bleus et du fait qu’il ait pris part à la quasi totalité de l’ère Didier Deschamps en équipe de France. Pour autant, au cours d’une réunion lundi soir à Clairefontaine avec les deux principaux concernés aux alentours de 21h15 comme Le Parisien l’a révélé, le sélectionneur a annoncé sa décision de nommer Kylian Mbappé capitaine des Bleus. Après deux Coupes du monde et un Euro disputés le tout en 66 sélections pour 36 buts, Mbappé est donc devenu capitaine de l’équipe de France, mais il n’a pas été le plus jeune à le devenir chez les Bleus.

Varane, la précocité pour un capitanat temporaire à 21 ans

Bien que ce ne fut que temporaire, Raphaël Varane a arboré le brassard de capitaine à 21 ans avec l’équipe de France alors qu’Hugo Lloris était le capitaine attitré. Varane aurait pu être le successeur du portier après l’annonce de sa retraite internationale en janvier dernier. Cependant, le défenseur de Manchester United a lui aussi pris la décision de fermer le chapitre équipe de France après le Mondial au Qatar, laissant un boulevard à Kylian Mbappé. Cependant, bien que Varane fut précoce, un autre jeune talent lui a fait de l’ombre.

Draxler ou la jeunesse allemande qui triomphe dès 20 ans

A 20 ans, et alors que la Mannschaft tournait à plein régime puisque ce fut le moment où l’Allemagne a été sacrée championne du monde au Brésil en 2014, Julian Draxler a lui aussi bénéficié du brassard de capitaine de sa sélection. Un an plus jeune que Raphaël Varane, et deux de moins que le compère d’attaque de Kylian Mbappé au PSG : Neymar.

Neymar, le sauveur attendu au devant de ses responsabilités à 22 ans

Dès lors de son éclosion à Santos au début des années 2010, Neymar était pressenti pour être le nouveau Pelé, la star offensive auriverde capable de redorer le blason de la Seleçao et d’offrir une voire plusieurs étoiles supplémentaires au Brésil en Coupe du monde. Et preuve des espoirs placés par le peuple brésilien et par la fédération, Neymar est devenu le capitaine du Brésil seulement âgé de 22 ans. En ce début d’année 2023, le Brésilien compte 124 sélections et se trouve être le co-meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao avec ses 77 réalisations à égalité avec celui à qui il devait prendre le flambeau : Pelé.

Comme Neymar, Cristiano Ronaldo a eu les clés de sa sélection à 22 ans

Neymar partage le même jour d’anniversaire que Cristiano Ronaldo, à savoir le 5 février. Et comme le Brésilien, CR7 a très tôt été un espoir du football portugais prenant d’ailleurs part à l’Euro 2004 à l’âge de 19 ans. Le meilleur buteur de l’histoire du football international avec ses 118 réalisations a comme Neymar hérité le brassard de sa sélection à l’âge de 22 ans, faisant donc mieux que Kylian Mbappé qui l’idolâtre. Cependant, Mbappé a égalé Lionel Messi.

Champion du monde comme Messi, Mbappé capitaine à 24 ans comme Messi

Tout comme Kylian Mbappé, Lionel Messi a été et demeure la plaque tournante de sa sélection. Le champion du monde argentin est intouchable avec l ’Albiceleste et s’est montré très précoce avec sa première participation en Coupe du monde à l’âge de 18 ans et 11 mois en 2006. A 24 ans, Lionel Messi s’est vu confier le capitanat de la sélection argentine. Kylian Mbappé fait donc pareil que son compère d’attaque au PSG.

Mbappé et Hazard, destins croisés