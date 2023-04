Cristiano Ronaldo au cœur d’une polémique saignante au Portugal…

La rédaction

Après une fenêtre internationale dans laquelle le Portugal a marché sur le Liechtenstein et le Luxembourg, Cristiano Ronaldo a de nouveau répondu présent avec 4 buts marqués. Mais les critiques à son égard sont grandissantes. Les supporters portugais réclament son départ à la retraite depuis la Coupe du Monde au Qatar.

Il est l'un des meilleurs joueurs que le football a connu, on attendait à ce qu'il s'arrête à la Coupe du Monde 2022 mais Cristiano Ronaldo a décidé de poursuivre avec l'équipe nationale du Portugal. On pourrait imaginer qu'il prendrait finalement sa retraite internationale à l'EURO 2024, le Portugais espère remporter un dernier trophée avant de prendre sa retraite internationale.

Les débuts avec la Selecção

A 37 ans, Cristiano Ronaldo a certes perdu de son rythme mais il reste toujours décisif et dangereux pour les défenses adverses. Face à Liechtenstein et au Luxembourg, le numéro 7 du Portugal a inscrit 4 buts, un doublé dans chaque cage. En 198 matchs, Cristiano Ronaldo a inscrit 122 buts avec la sélection. Sa première convocation remonte au 20 août 2003 sous l'ère Luiz Felipe Scolari, il rentre à la pause face au Kazakhstan et il est élu homme du match lors de cette rencontre. Puis quelques mois après, il est la révélation de l'EURO-2004, il réalise un super match face à la Grèce et propulse le Portugal jusqu'en Finale où les Lusitaniens se font éliminés par les Grecs (0-1).



En 2006, il s'illustre comme l'un des meilleurs joueurs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006 avec 7 buts en 12 matchs joués. Après quelques mois, il dispute sa première Coupe du Monde, il est élu l'un des meilleurs joueurs de la compétition. Il remporte son premier trophée majeur avec la sélection en 2016 lors de la finale de l'EURO face à l'équipe de France.

Martinez prend sa défense

Critiqué par de nombreux supporteurs portugais qui demande son départ à la retraite, le nouveau sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, a pris la défense de Cristiano Ronaldo, lors d'un entretien avec O Jugo : "Les supporters portugais devraient lui être reconnaissants, l’apprécier davantage et en profiter pendant qu’il joue encore au football. Il a beaucoup donné au football portugais, mais nous continuons à déprécier ce qui nous appartient et à être jaloux de ce que les autres ont. Cristiano donne encore beaucoup à la sélection. C’est un homme très travailleur qui a beaucoup de buts, qui s’engage beaucoup et qui obtient des records. Il sera le premier à quitter l’équipe nationale quand il ne se sentira plus utile."

L'Euro 2024 et puis s'en va ?

L'Euro-2024 devrait être la dernière compétition de Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Son âge avancé, 38 ans, fait qu'il ne pourra malheureusement pas participer à la prochaine Coupe du Monde prévue en 2026 puisqu'il aura 41 ans. Ronaldo devrait donc disputer ses derniers matchs avec sa nation durant l'année 2024. En cas de qualification à l'Euro 2024, les stades allemands verront les derniers matchs de l'une des légendes qui ont écrit l'histoire du football moderne. L'objectif sera de remporter une nouveau trophée avant de fermer le casier de la sélection portugaise.