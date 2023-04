L’OM a fait revenir une légende, c’est historique

La rédaction

Le 15 novembre dernier, l’OM annonçait l’arrivée de Jean-Pierre Papin dans l’organigramme du club, en tant que conseiller du président Pablo Longoria. Si le rôle du Ballon d’Or 1991 reste toujours un peu flou, le club marseillais a opté pour une stratégie très populaire chez les clubs ayant connu des grands joueurs. En effet, aux 4 coins de l’Europe, de nombreux cadors ont fait ce choix de faire revenir des anciennes gloires à des postes divers de l’organisation du club.

1) PSG : Leonardo en tête d’affiche

Passé par le PSG en tant que joueur (1996-1997), Leonardo effectue son retour fracassant en 2011 en tant que directeur sportif du club parisien. Après un court passage en tant qu’entraîneur de l’Inter Milan, le Brésilien est désigné par Nasser Al-Khelaïfi afin de véritablement entamer la révolution du club suite à l’acquisition de ce dernier par le fond d’investissement qatari (QSI). Avec un budget important à sa disposition, Leonardo va transformer le PSG en recrutant des joueurs tel que Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta, Ezequiel Lavezzi, mais également en faisant venir un entraîneur de renommée mondial en la personne de Carlo Ancelotti. Suspendu pour plus d’un an en 2013 après avoir bousculé un arbitre, le Brésilien démissionne en juillet de la même année. Après un grand retour en 2019, le bilan de l’ancien joueur parisien est beaucoup plus compliqué, alors que ce dernier est en conflit avec Thomas Tuchel notamment. Au PSG, l’ancien joueur (1992-1998) Alain Roche a également occupé des fonctions de directeur sportif puis du recrutement de 2006 à 2011, avant de quitter le club en 2012 suite à l’importance de Leonardo dans l’organigramme. D’autres anciens joueurs, comme Rai, Youri Djorkaeff, Maxwell, ou encore Pedro Miguel Pauleta ont occupé une fonction d’ambassadeur du club parisien à travers le monde.

2) Bayern Munich : Un tandem Kahn - Salihamidžić qui fonctionne

Modèle d’institution forte, le Bayern Munich n’hésite pas à faire confiance à des anciennes gloires pour fortifier le club. Joueur de 1998 à 2007, Hasan Salihamidžić est directeur sportif du club bavarois depuis 2017. Le Bosnien témoigne de la grande rigueur des champions d’Allemagne en titre, et s’appuie notamment sur l’ancien gardien de but de légende du club Oliver Kahn (1994-2008) pour faire régner l’ordre. Ce dernier occupe quant à lui la fonction de président du comité exécutif du Bayern. Concernant la présidence du club basé en Bavière, outre l’immense Franz Beckenbauer (président de 1994 à 2009), c’est le désormais controversé Uli Hoeness (joueur de 1970 à 1979) qui a marqué de son empreinte le Bayern Munich en tant que président, de 2009 à 2019. Côté Français, Willy Sagnol a occupé un poste au sein de la cellule de recrutement en 2011.

3) Real Madrid : Un club qui aime placer ses anciens attaquants dans l’organigramme

Du côté du Real Madrid, Emilio Butragueno occupe actuellement le poste de vice-président chargé des affaires sportives du club aux côtés de Florentino Perez, qui avait nommé l’ancien buteur madrilène (1984-1995) directeur sportif en 2010. D’ailleurs, El Buitre avait entamé sa carrière dans l’organigramme madrilène en tant que directeur sportif adjoint en 2000, d’un certain Jorge Valdano. Ce dernier, également attaquant du Real dans les années 80 (1984-1987), aura été l’une des figures de proue de la présidence de Florentino Perez, en étant à la tête du sportif durant 9 saisons, de 2000 à 2006, puis de 2009 à 2011. Entre temps, c’est un certain Pedrag Mijatovic (1996-1999) qui a assuré le côté sportif du Real Madrid de 2006 à 2009 donc. En termes de légendes, Alfredo Di Stefano a été conseiller du président en 1990, tandis que Paco Gento a quant à lui, occupé un poste d’ambassadeur.

4) FC Barcelone : Confiance aux anciens

Tout comme son rival madrilène, le FC Barcelone est une institution très importante. Avec son centre de formation si célèbre, la Masia , le club Blaugrana a toujours su garder de près ou de loin ses anciennes gloires. Carles Puyol, par exemple, est devenu en 2014 l’adjoint d’Andoni Zubizaretta, alors directeur sportif, et lui-même ancien joueur. Fils de l’immense Johan, Jordi Cruyff a été nommé conseiller technique du Barça en 2021, puis directeur sportif en 2022. José Maria Bakero est quant à lui, depuis 2017, secrétaire technique du football formateur du club catalan.

4) AC Milan : La destinée de Paolo Maldini

Après 902 matchs sous les couleurs des Rossoneri , Paolo Maldini est devenu en juin 2019, le directeur technique de l’AC Milan. Alors que le club connaissait depuis plusieurs années, de grosses difficultés sportives, l’iconique défenseur a réussi à redresser le navire, jusqu’à l’obtention du 19ème titre de champion d’Italie la saison passée. Autre défenseur de légende du club lombard, Franco Baresi a intégré le secteur marketing du club à la fin de sa carrière. Si Leonardo a également occupé une place de directeur technique, c’est également le cas du Croate Zvonimir Boban, illustre joueur milanais des années 90.

5) Inter Milan : Éternel Javier Zanetti

Même son de cloche chez les Nerrazzuri , où le joueur le plus capé de l’histoire, Javier Zanetti, occupe le poste de vice-président du club. Immense légende du club, Giacinto Faccheti aura accéder à la présidence du club en 2004, avant de décéder deux années plus tard.

Mais ce procédé n'est pas réservé qu'aux immenses clubs européens. Récemment en France, l'OL en aura été l'exemple, avec Juninho en tant que directeur sportif (2019-2022), ou encore avec la récente arrivée de Sonny Anderson, en tant que conseiller sportif. Enfin, si l’on remarque que le fait de ramener d’anciens joueurs de son club dans l’organigramme est une pratique plutôt courante, force et de constater que cette méthode est très peu répandue en Angleterre.