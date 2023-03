«Il est mort», Cristiano Ronaldo se fait clasher

Amadou Diawara

Avant de cohabiter avec Cristiano Ronaldo à Manchester United, Mason Greenwood l'aurait clashé. En effet, le crack de 21 ans aurait annoncé que CR7 était « mort », sous entendant que sa carrière était terminée. Reste à savoir si Cristiano Ronaldo recroisera la route de Mason Greenwood après la révélation de cette punchline.

Après neuf saisons de règne au Real Madrid, Cristiano Ronaldo (38 ans) a décidé de changer d'air et de tenter une toute nouvelle aventure. Pour ne pas rester dans sa zone de confort, CR7 s'est aventuré en Italie du côté de la Juventus Turin. Toutefois, ce choix n'a pas vraiment été judicieux.

Mason Greenwood tacle Cristiano Ronaldo

Après trois saisons compliquées à la Juventus, Cristiano Ronaldo a refait ses valises pour revenir à Manchester United. Et là encore, CR7 était en difficulté. Entré en guerre avec les Red Devils , Cristiano Ronaldo a négocié une résiliation à l'amiable après une saison et demie, et s'est engagé librement et gratuitement en faveur d'Al Nassr en Arabie Saoudite. Ce mardi, la presse anglaise a révélé qu'il avait été clashé par un ancien coéquipier de Manchester United, et ce, alors qu'il évoluait encore au Real Madrid.

«Cristiano Ronaldo est mort»