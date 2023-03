Irlande - France : Qui est Evan Ferguson, le Mbappé irlandais ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Si l’équipe d’Irlande ne sera clairement pas l’adversaire le plus coriace pour aller jusqu’à l’Euro 2024, les Bleus vont devoir se méfier tout de même. En face, il y a un peu de talent. Et notamment un, qui fait la fierté de toute une nation. A 18 ans, Evan Ferguson incarne les espoirs de tout un peuple.

Après Roy Keane et Robbie Keane, est-il venu le moment pour le football irlandais de voir naître une nouvelle gloire nationale ? Oui ! Il s'appelle Evan Ferguson et il est en train d'affoler les fans de la balle ronde de part son talent et sa vivacité sur le terrain. A seulement 18 ans, il a disputé son premier match avec sa nation face à la Lettonie. Le jeune joueur, qui a débuté sa carrière professionnelle à 15 ans en première division irlandaise avec les Bohemians, est en train de réaliser une belle saison.

A 14 ans, contre Chelsea...

Né dans le village de Bettystown, en Irlande, Evan Ferguson commence sa carrière de footballeur au St. Kevin's Boys F.C. Il rejoint ensuite Bohemian où il fait ses débuts à l'âge de 14 ans, en 2019, lors d'un match amical face à Chelsea. Ses débuts en compétition furent lors d'une rencontre du championnat irlandais contre Derry City. Le mois de janvier 2021, Ferguson signe à Brighton & Hove. Il devra attendre le mois d'août 2021 pour prendre part à son premier match avec sa nouvelle équipe en Coupe de la Ligue anglaise face à Cardiff City. Évoluant avec la réserve du club, Evan Ferguson réalise de belles performances en Premier League 2.

L'ascension

Le mois de février 2022, Evan Ferguson fait sa première apparition en Premier League face à Burnley. Mené au score (0-3), Graham Potter le fait entrer à la place de Danny Welbeck. Ferguson fait ses débuts en Premier League avec une défaite. Le 24 août 2022, Evan Ferguson parvient à inscrire son premier but avec son nouveau club à l'occasion d'une rencontre de Coupe de la ligue anglaise face au Forest Green Rovers. Ferguson arrive aussi à signer sa première passe décisive dans ce match. Séduit par ses performances, le joueur est prolongé jusqu'en 2026.

Avec la sélection

En 2019, Evan Ferguson est sélectionné avec l'équipe nationale U17. En trois matchs, l'attaquant parvient à inscrire trois buts, il attire très vite les regards des observateurs qui le voient déjà comme une pépite à en devenir. En 2021, Evan Ferguson est appelé chez les espoirs irlandais contre la Bosnie Herzégovine. La sélection espoir lui ouvre directement les portes de l'équipe nationale avec une convocation le mois de novembre 2022. Il est appelé par Stephen Kenny pour pallier les blessures de Troy Parrott et Adam Idah. Il signe sa première sélection face à la Norvège. Ferguson compte 4 matchs pour 2 buts avec "The Boys in Green" . Ferguson devrait être titulaire, ce lundi, face à l'équipe de France, il faudra redoubler de vigilance face à l'avant-centre qui est en train de progresser de match en match.

Un 9 aux qualités d'un n°10