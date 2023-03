Un joueur de Deschamps a «la haine», une improbable réponse tombe

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani aurait pu être le sauveur de la nation si Emiliano Martinez n’avait pas repoussé sa demi-volée en finale de Coupe du monde en décembre dernier. Le Français n’a pas dissimulé sa « haine », mais la réponse de son bourreau est étrange. Explications.

Il ne devait qu’être un membre du supporting cast de l’équipe de France. Néanmoins, en raison de la cascade de blessures dans le secteur offensif, Randal Kolo Muani a finalement eu sa carte à jouer et s’est illustré en demi-finale de Coupe du monde face au Maroc en inscrivant le deuxième but des Bleus (2-0) puis en finale du Mondial durant laquelle il a mis le feu dans la défense argentine. Au point d’être à une action de devenir le sauveur de la France à la toute fin de la prolongation.

«Je ne vais pas mentir, j’ai la haine»

Cependant, Randal Kolo Muani a manqué sa demi-volée ou plutôt, Emiliano Martinez l’a remarquablement repoussé avec sa jambe gauche. Un manqué que l’attaquant de l’Eintracht Francfort regrette encore trois mois après la finale perdue par l’équipe de France en affirmant que ce but aurait « changé sa vie ». Pour L’Équipe , Kolo Muani a avoué avoir la « haine ».« Je peux la regarder trois ou quatre fois d’affilée encore. Je suis très léger avec tout ça. Cette action me donne envie de travailler devant le but. (...) J’ai envie de passer à autre chose. Mais ça fait partie de mon métier. J’arrive à répondre, ce n’est pas comme si j’étais triste. Je ne vais pas l’oublier, jamais… On était à deux doigts de ramener la troisième étoile. Je ne vais pas mentir, j’ai la haine ».

La réponse étrange de Martinez à la haine de Kolo Muani