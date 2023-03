FC Nantes, OL, Le Havre… Le Top 3 des plus grands clubs formateurs du foot français

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Depuis des décennies, la France fait figure de référence en matière de formation. Du FC Nantes, dans les années 1980/1990 à l’OL et sa pléiade de pépites depuis 20 ans, en passant par l’historique formation havraise, l’Hexagone est un laboratoire d’excellence quand il s’agit de faire émerger des talents.

Le jeu à la Nantaise

Né de la volonté de José Arribas, le centre de formation nantais est d'abord un pensionnat de jeunes qui a été créé en 1972 avant qu'il ne soit transformer en centre de formation en 1973 après l'adoption de la charte nationale qui exige aux clubs professionnels de se doter d'un centre de formation. L'objectif numéro 1 du board nantais était de construire un centre de formation pour aider le club à préparer des joueurs pour l'équipe première. D'ailleurs le FC Nantes est auréolé en 1995 du titre de champion de France avec un effectif formé à moitié chez les canaris. L'équipe de 2001 qui a été vainqueur du championnat de France, était composée de 80% de joueurs formés au centre de formation nantais. La formation nantaise était si bien réussie que même chez les catégories jeunes, le club était couronné avec trois coupes Gambardella en 1974, 1975 et 2002. Les équipes de jeunes ont également remporté trois titres de champions de France en 1991 (17 ans), 2006 (16 ans) et 2019 (U17).



Les plus grands talents formés par le FC Nantes : Didier Deschamps, Maxime Bossis, Henri Michel, Marcel Desailly, Christian Karembeu, Mickaël Landreau, Reynald Pedros, Patrice Loko, Jérémy Toulalan, Dimitri Payet, Valentin Rongier.

L'OL, référence européenne

Lorsque Jean-Michel Aulas prend les rênes du club à la fin des années 1980 (1987), l'OL ne va pas bien du tout. Sportivement au plus mal (deuxième division) et financièrement à l'agonie, le club est au pied du mur. Pour le redresser, le chef d'entreprise prend des mesures radicales. La formation de jeunes talents en est une. Plutôt que d'aller payer au prix fort des joueurs sur le marché des transferts, l'OL va former des talents pour alimenter l'équipe première. Et dix ans plus tard, c'est un succès inégalé. La jeunesse lyonnaise devient une référence dans les années 2000, au son des titres de champion de France gagnés par les Gones. La France découvre le savoir-faire à la Lyonnaise avec la naissance de joyau comme Karim Benzema, Hatem Ben Arfa ou encore Samuel Umtiti. Référence européenne, l'OL continue de se démarquer par la formation avec des pépites désormais nommées Rayan Cherki. Selon Faouzi Djedou-Benabid, l'OL s'appuie sur politique technique bien précise : « Les éducateurs lyonnais n'hésitent pas à faire jouer les défenseurs en milieu de terrain pour qu'ils apprennent à mieux se servir de leurs pieds ».



Les plus grands talents formés par l’OL : Bernard Lacombe, Florian Maurice, Ludovic Giuly, Sidney Govou, Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, Samuel Umtiti, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Nabil Fékir, Corentin Tolisso, Houssem Aouar, Amine Gouiri, Alassane Pléa, Rayan Cherki.

Le HAC éternel

Le doyen des clubs français traverse les décennies sans renoncer à ses valeurs et à sa politique de formation. Si l'équipe première ne parvient plus vraiment à garder une place parmi l'élite depuis quelques temps, son centre de formation n'a jamais cessé de lancer des pépites. Un savoir-faire séculaire qui fait de l'écurie havraise une référence dans le domaine. Ses équipes de jeunes dominent régulièrement ses championnats nationaux et les talents qui parviennent à rejoindre le monde professionnel sont nombreux. Et si le HAC se dirige tout droit vers un retour en Ligue 1, c'est aussi, en partie, grâce à sa formation. Il suffit de regarder les noms du sérail havrais pour s'en rendre compte...



Les plus grands talents formés par le HAC : Michel Hidalgo, Ibrahim Ba, Kevin Anin, Jean-Alain Boumsong, Souleymane Diawara, Lassana Diarra, Guillaume Hoarau, Vikash Dhorasoo, Paul Pogba, Riyad Mahrez, Benjamin Mendy, Steve Mandanda, Edouard Mendy, Brice Samba, Ferland Mendy, Rafik Guitane