Le clan Zidane vit l’enfer, il raconte

Thibault Morlain

Légende du football, Zinedine Zidane voit désormais ses fils prendre la relève au haut niveau. C’est notamment le cas de Luca Zidane, actuel gardien d’Eibar en deuxième division espagnole. A 24 ans, il fait donc sa carrière de son côté, mais forcément, porter un nom comme Zidane n’est clairement pas simple. Il s’est d’ailleurs livré à coeur ouvert concernant la difficulté de cela.

Il y a donc eu Zinedine Zidane, et voilà qu’il y a maintenant ses fils. Enzo Zidane évolue aujourd’hui en troisième division espagnole tandis que Luca Zidane joue à un échelon supérieur. A 24 ans, ce dernier est l’actuel gardien d’Eibar. Auteur de bonnes prestations, le fils de Zizou se développe, mais l’ombre de son père n’est jamais bien loin. Si certains peuvent penser que s’appeler Zidane est un cadeau, c’est pas du tout le cas aux yeux de Luca Zidane.

Les problèmes de Luca Zidane

A l’occasion d’un entretien accordé à Relevo , Luca Zidane s’est confié sur la difficulté de marcher dans les traces de son père et de porter ce nom. « Certains pensent que c'est quelque chose de positif mais ce n'est pas le cas », a fait savoir le gardien d’Eibar.

« Ça fait mal »